***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.09.2021 18:13
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Transferler
-3.383.445 3.383.445
Dönem Karı (Zararı)
26 -537.117 -537.117 -41.522 -578.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -502.913 -7.647 -510.560 -193.914 -704.474
Sermaye Arttırımı
4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896
Sermaye Avansı
3.192.997 -3.192.997
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.978.669 -67.354 -3.064.520 -537.117 33.830.304 8.004.233 41.834.537
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761
Transferler
-2.777.125 2.777.125
Dönem Karı (Zararı)
26 -1.961.837 -1.961.837 249.456 -1.712.381
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -508.885 -22.775 -531.660 -194.344 -726.004
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 14.937.593 -97.406 -5.841.645 -1.961.837 28.557.331 8.152.045 36.709.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.877.687 -6.102.739
Dönem Karı (Zararı)
-1.712.381 -537.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.712.381 -537.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.444 494.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 757.796 807.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.200.105 301.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.833
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.187.272 301.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.744 84.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 32.682 -31.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.938 115.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-261.586 42.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -7.149 -1.157
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -251.590 46.052
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -2.847 -2.554
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -817.293 -740.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.248.814 -5.882.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
982.832 -237.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -627.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 982.832 390.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.331.525 1.091.819
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.345.698 1.076.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 14.173 15.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.544.315 683.170
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 930.760 -4.424.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -518.066 -88.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.590.622 -2.123.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 5.590.622 -2.123.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -101.718 -277.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.867.318 -649.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.867.318 -649.763
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 72.099 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.807 144.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -77.704 2.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 378.511 142.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.031.989 -5.924.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -154.302 -178.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.902 -1.425.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.149 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.149 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-388.593 -519.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -388.593 -517.623
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -2.311
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 704.000 815.500
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -590.458 -1.721.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.844.073 7.712.337
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 -3.192.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.282.621 12.811.077
Kredilerden Nakit Girişleri
17 8.282.621 12.811.077
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.126.694 -9.387.636
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -10.126.694 -9.387.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.288 183.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.288 183.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 189.186 107.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 110.898 291.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 110.898 189.186
Ticari Alacaklar
8 5.081.478 6.048.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.081.478 6.048.630
Diğer Alacaklar
9 1.396.999 65.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.345.698 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 51.301 65.474
Stoklar
10 9.734.826 8.190.511
Canlı Varlıklar
11 1.318.295 523.686
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.208.293 674.289
Diğer Dönen Varlıklar
14 455.847 378.143
ARA TOPLAM
19.306.636 16.069.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.306.636 16.069.919
DURAN VARLIKLAR
Canlı Varlıklar
11 16.870.282 16.408.379
Maddi Duran Varlıklar
15 35.244.087 36.300.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.227.001 1.227.192
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 11.838 12.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.529.744 959.946
Diğer Duran Varlıklar
14 27.805 27.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.898.919 54.923.532
TOPLAM VARLIKLAR
74.205.555 70.993.451
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 12.464.884 12.225.379
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 3.061.833 3.957.555
Ticari Borçlar
18 13.442.505 8.103.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18 13.442.505 8.103.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 127.959 210.976
Diğer Borçlar
2.160.886 293.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.160.886 293.568
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 184.100 112.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.289.070 1.203.460
ARA TOPLAM
32.731.237 26.106.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.731.237 26.106.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.903.023 2.805.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
323.550 286.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 323.550 286.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.399.770 2.647.265
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 138.599 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.764.942 5.739.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.496.179 31.845.690
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.557.331 31.050.828
Ödenmiş Sermaye
26,1 14.794.500 14.794.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.726.126 6.726.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.840.187 15.371.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.840.187 15.371.847
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 14.937.593 15.446.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -97.406 -74.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -5.841.645 -3.064.520
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -1.961.837 -2.777.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.152.045 8.096.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.709.376 39.147.761
TOPLAM KAYNAKLAR
74.205.555 70.993.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 9.798.753 7.148.100 4.202.702 3.979.865
Satışların Maliyeti
29 -9.331.089 -7.105.158 -4.497.603 -3.715.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.664 42.942 -294.901 264.643
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 -144.730 1.028.295 -214.591 129.542
BRÜT KAR (ZARAR)
322.934 1.071.237 -509.492 394.185
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -936.137 -948.613 -513.809 -525.450
Pazarlama Giderleri
31,1 -11.907 0 -5.839 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.066.893 585.089 361.189 284.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -1.381.014 -843.572 -628.432 -387.148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-939.231 -135.859 -1.296.383 -233.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-939.231 -135.859 -1.296.383 -233.470
Finansman Gelirleri
34,1 0 19.637 0 10.882
Finansman Giderleri
34,2 -1.482.388 -1.093.886 -722.236 -571.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.421.619 -1.210.108 -2.018.619 -794.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
709.238 631.469 398.488 566.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 143.752 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 709.238 631.469 254.736 566.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.712.381 -578.639 -1.620.131 -228.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.712.381 -578.639 -1.620.131 -228.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 249.456 -41.522 -43.858 50.125
Ana Ortaklık Payları
-1.961.837 -537.117 -1.576.273 -278.528
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,13260000 0,03630000 0,10650000 0,01880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-726.004 -704.474 -333.976 -339.991
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -803.691 -803.691 -401.845 -401.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -30.368 -9.804 7.591 -1.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.055 109.021 60.278 62.889
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 100.462 106.864 60.277 62.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 7.593 2.157 1 228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-726.004 -704.474 -333.976 -339.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.438.385 -1.283.113 -1.954.107 -568.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 55.112 -235.436 -136.219 50.125
Ana Ortaklık Payları
-2.493.497 -1.047.677 -1.817.888 -618.519
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962870
BIST