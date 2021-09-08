***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Transferler-3.383.445 3.383.445Dönem Karı (Zararı)26 -537.117 -537.117 -41.522 -578.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -502.913 -7.647 -510.560 -193.914 -704.474Sermaye Arttırımı4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896Sermaye Avansı3.192.997 -3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.978.669 -67.354 -3.064.520 -537.117 33.830.304 8.004.233 41.834.537Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761Transferler-2.777.125 2.777.125Dönem Karı (Zararı)26 -1.961.837 -1.961.837 249.456 -1.712.381Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -508.885 -22.775 -531.660 -194.344 -726.004Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 14.937.593 -97.406 -5.841.645 -1.961.837 28.557.331 8.152.045 36.709.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.877.687 -6.102.739Dönem Karı (Zararı)-1.712.381 -537.117Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.712.381 -537.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.504.444 494.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 757.796 807.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.200.105 301.705Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.833Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.187.272 301.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.744 84.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 32.682 -31.241Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -15.938 115.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-261.586 42.341Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -7.149 -1.157Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -251.590 46.052Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -2.847 -2.554Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -817.293 -740.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.248.814 -5.882.497Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler982.832 -237.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -627.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 982.832 390.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.331.525 1.091.819İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.345.698 1.076.232İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 14.173 15.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.544.315 683.170Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 930.760 -4.424.548Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -518.066 -88.552Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.590.622 -2.123.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 5.590.622 -2.123.700Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -101.718 -277.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.867.318 -649.763İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.867.318 -649.763Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 72.099 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.807 144.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -77.704 2.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 378.511 142.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.031.989 -5.924.713Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -154.302 -178.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-111.902 -1.425.941Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.149 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.149 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-388.593 -519.934Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -388.593 -517.623Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -2.311Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 704.000 815.500Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -590.458 -1.721.507FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.844.073 7.712.337Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 -3.192.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.282.621 12.811.077Kredilerden Nakit Girişleri17 8.282.621 12.811.077Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.126.694 -9.387.636Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -10.126.694 -9.387.636YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.288 183.657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.288 183.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 189.186 107.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 110.898 291.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 110.898 189.186Ticari Alacaklar8 5.081.478 6.048.630İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.081.478 6.048.630Diğer Alacaklar9 1.396.999 65.474İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.345.698 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 51.301 65.474Stoklar10 9.734.826 8.190.511Canlı Varlıklar11 1.318.295 523.686Peşin Ödenmiş Giderler12 1.208.293 674.289Diğer Dönen Varlıklar14 455.847 378.143ARA TOPLAM19.306.636 16.069.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.306.636 16.069.919DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 16.870.282 16.408.379Maddi Duran Varlıklar15 35.244.087 36.300.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.227.001 1.227.192Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 11.838 12.029Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.529.744 959.946Diğer Duran Varlıklar14 27.805 27.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.898.919 54.923.532TOPLAM VARLIKLAR74.205.555 70.993.451KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 12.464.884 12.225.379Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 3.061.833 3.957.555Ticari Borçlar18 13.442.505 8.103.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18 13.442.505 8.103.473Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 127.959 210.976Diğer Borçlar2.160.886 293.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.160.886 293.568Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 184.100 112.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.289.070 1.203.460ARA TOPLAM32.731.237 26.106.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.731.237 26.106.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.903.023 2.805.219Uzun Vadeli Karşılıklar323.550 286.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 323.550 286.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.399.770 2.647.265Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 138.599 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.764.942 5.739.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.496.179 31.845.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.557.331 31.050.828Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 14.794.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.726.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.840.187 15.371.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.840.187 15.371.847Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 14.937.593 15.446.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -97.406 -74.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -5.841.645 -3.064.520Net Dönem Karı veya Zararı35 -1.961.837 -2.777.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.152.045 8.096.933TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.709.376 39.147.761TOPLAM KAYNAKLAR74.205.555 70.993.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 9.798.753 7.148.100 4.202.702 3.979.865Satışların Maliyeti29 -9.331.089 -7.105.158 -4.497.603 -3.715.222TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)467.664 42.942 -294.901 264.643Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 -144.730 1.028.295 -214.591 129.542BRÜT KAR (ZARAR)322.934 1.071.237 -509.492 394.185Genel Yönetim Giderleri31,2 -936.137 -948.613 -513.809 -525.450Pazarlama Giderleri31,1 -11.907 0 -5.839 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 1.066.893 585.089 361.189 284.943Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -1.381.014 -843.572 -628.432 -387.148ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-939.231 -135.859 -1.296.383 -233.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-939.231 -135.859 -1.296.383 -233.470Finansman Gelirleri34,1 0 19.637 0 10.882Finansman Giderleri34,2 -1.482.388 -1.093.886 -722.236 -571.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.421.619 -1.210.108 -2.018.619 -794.448Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri709.238 631.469 398.488 566.045Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0 143.752 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 709.238 631.469 254.736 566.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.712.381 -578.639 -1.620.131 -228.403DÖNEM KARI (ZARARI)-1.712.381 -578.639 -1.620.131 -228.403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 249.456 -41.522 -43.858 50.125Ana Ortaklık Payları-1.961.837 -537.117 -1.576.273 -278.528Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,13260000 0,03630000 0,10650000 0,01880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-726.004 -704.474 -333.976 -339.991Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -803.691 -803.691 -401.845 -401.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -30.368 -9.804 7.591 -1.035Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.055 109.021 60.278 62.889Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi27 100.462 106.864 60.277 62.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 7.593 2.157 1 228Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-726.004 -704.474 -333.976 -339.991TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.438.385 -1.283.113 -1.954.107 -568.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 55.112 -235.436 -136.219 50.125Ana Ortaklık Payları-2.493.497 -1.047.677 -1.817.888 -618.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962870BIST