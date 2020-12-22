***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 2019 yılına ilişkin 27.11.2020 tarihinde KAP'ta duyurulan ve 24.12.2020 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul, Covid19 salgını nedeniyle en kısa zamanda yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. 2019 mali yıla ilişkin yeni Genel Kurul tarihi belirlendiğinde ortaklarımıza ve kamuoyuna yeni bir duyuru yoluyla tekrar bildirilecektir."İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894265BIST