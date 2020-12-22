***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
22.12.2020 17:14
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin 27.11.2020 tarihinde KAP'ta duyurulan ve 24.12.2020 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul, Covid19 salgını nedeniyle en kısa zamanda yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. 2019 mali yıla ilişkin yeni Genel Kurul tarihi belirlendiğinde ortaklarımıza ve kamuoyuna yeni bir duyuru yoluyla tekrar bildirilecektir."
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894265
BIST
17:481.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,32
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:487,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:489,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:48460,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,58
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ALARK
|7,48
|273.182.694
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.138.870
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.083.857
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.187.515
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.456.214
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.656.300
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.706.520
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|463.409.907
|% -9,90
|
|GARAN
|10,02
|2.311.820.810
|% 2,56
|
|THYAO
|12,43
|1.365.458.388
|% 1,72
|
|KRDMD
|5,41
|1.296.015.048
|% 4,64
|
|PETKM
|4,86
|987.452.845
|% 2,53
|
|SISE
|7,11
|973.555.067
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,45
|705.546.267
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|797.096.636
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|770.433.882
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,41
|1.296.015.048
|% 4,64
|
|GARAN
|10,02
|2.311.820.810
|% 2,56
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6448
|7,6486
|% 0,10
|
|Euro
|9,3316
|9,3362
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,1910
|10,2421
|% -0,54
|
|Frank
|8,5842
|8,6359
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0319
|2,0420
|% 0,07
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-1,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,06
|50,06
|-0,85
|