***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 04.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, önemli nitelikteki işlem statüsündeki Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 3. madde değişikliklerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan pay sahiplerimiz olmadığı için ayrılma hakkı kullanımına konu olacak herhangi bir pay bulunmamaktadır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008869BIST