***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
09.03.2022 19:53
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 04.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, önemli nitelikteki işlem statüsündeki Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 3. madde değişikliklerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan pay sahiplerimiz olmadığı için ayrılma hakkı kullanımına konu olacak herhangi bir pay bulunmamaktadır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008869
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1963
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4773
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05934,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -19,89
|Açılış
|: 934,63
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6430
|14,6469
|% 1,36
|
|Euro
|16,2175
|16,2817
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,2513
|19,3478
|% 1,94
|
|Frank
|15,7517
|15,8466
|% 1,62
|
|Riyal
|3,8923
|3,9118
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-65,85
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-18,73
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,23
|
|B. Petrol
|116
|116
|-12,31
|