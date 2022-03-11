***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
11.03.2022 19:13
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldiğı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'nın 11.03.2022 tarihli onay yazısı ile SPK onaylı ihraç belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 19,97 TL ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 751.126 TL'dir. SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009757
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1300
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1903
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:05937,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -14,88
|Açılış
|: 937,15
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7171
|14,7245
|% -0,88
|
|Euro
|16,1322
|16,1540
|% -1,16
|
|Sterlin
|19,2078
|19,3042
|% -0,70
|
|Frank
|15,7194
|15,8141
|% -0,96
|
|Riyal
|3,9123
|3,9319
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-16,91
|
|Altın Gr.
|934
|935
|-17,51
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866