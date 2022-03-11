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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

11.03.2022 19:13
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldiğı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'nın 11.03.2022 tarihli onay yazısı ile SPK onaylı ihraç belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 19,97 TL ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 751.126 TL'dir. SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009757


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