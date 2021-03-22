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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.03.2021 18:12



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0 0
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususunun, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.794.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -3.383.445 -1.840.365,54
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -3.383.445 -1.840.365,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 4.206.123,26
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.383.445 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.383.445 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919799


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BJKAS 5,92 854.957.876 % 0,51  
DOCO 614,50 121.880.800 % 0,41  
ISATR 270.000,00 270.000 % 0,00  
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Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 -0,49  
Gümüş Gr. 6,44 6,44 0,35  
B. Petrol 64,36 64,36 -0,19  
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