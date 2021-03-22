***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIMYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0 0B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaması hususunun, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.794.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -3.383.445 -1.840.365,544. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı -3.383.445 -1.840.365,546. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 4.206.123,267. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.383.445 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.383.445 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919799BIST