***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 18:31
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı ve Geçerlilik Tarih Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 190.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938499
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1208
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4365
En Düşük
10,2928
18:05519,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,58
|Açılış
|: 519,32
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5320
|8,5387
|% 0,98
|
|Euro
|10,4135
|10,4365
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,0671
|12,1277
|% 1,37
|
|Frank
|9,4768
|9,5339
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-5,33
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|0,16
|