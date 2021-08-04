***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.08.2021 19:45
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin 30.07.2021 Tarihli Bildirimin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 30.07.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31.12.2025 olarak değiştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
Ek Açıklamalar
30.07.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31.12.2025 olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954848
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4794
En Yüksek
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|: 0,89%
|| 0,0745
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
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8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0457
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0676
En Düşük
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18:05493,66
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|Açılış
|: 493,85
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|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4720
|8,4794
|% 0,89
|
|Euro
|10,0367
|10,0457
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,7461
|11,8050
|% 0,78
|
|Frank
|9,3119
|9,3680
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,13
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-1,84
|