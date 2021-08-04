***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin 30.07.2021 Tarihli Bildirimin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 30.07.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31.12.2025 olarak değiştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021Ek Açıklamalar30.07.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi 31.12.2025 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954848BIST