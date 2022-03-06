***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2022 15:55
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
31.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin de bulunduğu başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının 01.12.2021 tarihinde onaylanarak Şirketimize bildirildiği hatırlatılarak esas sözleşme değişiklik tasarısına Ticaret Bakanlığı'nca izin verildiğine ilişkin yazının 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize iletildiği bildirilmişti.
04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007633
BIST