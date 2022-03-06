***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar31.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin de bulunduğu başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının 01.12.2021 tarihinde onaylanarak Şirketimize bildirildiği hatırlatılarak esas sözleşme değişiklik tasarısına Ticaret Bakanlığı'nca izin verildiğine ilişkin yazının 31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimize iletildiği bildirilmişti.04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007633BIST