***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliğini İçeren Genel Kurul Kararının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.03.2022Ek Açıklamalar04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kabul edilmişti. Söz konusu değişiklik, 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016110BIST