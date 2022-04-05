***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 20:29
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliğini İçeren Genel Kurul Kararının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kabul edilmişti. Söz konusu değişiklik, 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016110
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
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|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
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|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
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|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
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|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
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|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7198
|14,7264
|% 0,33
|
|Euro
|16,0647
|16,0778
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2132
|19,3096
|% 0,06
|
|Frank
|15,7821
|15,8772
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-10,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,04
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|B. Petrol
|108
|108
|0,34
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