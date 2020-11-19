***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.11.2020 15:39
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889222
BIST
16:351.322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 27,76
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:357,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -0,1361
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:358,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1711
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:35451,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -12,19
|Açılış
|: 451,94
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.193.206
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.432.244
|% -9,70
|
|GARAN
|9,51
|9.459.264.222
|% 7,46
|
|KRDMD
|4,89
|4.684.287.168
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,13
|4.152.001.903
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,60
|2.338.841.534
|% 5,26
|
|VAKBN
|4,94
|1.781.264.342
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,13
|4.152.001.903
|% 6,83
|
|GARAN
|9,51
|9.459.264.222
|% 7,46
|
|KRDMD
|4,89
|4.684.287.168
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,95
|883.107.847
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,94
|1.781.264.342
|% 3,78
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5767
|7,5799
|% -1,76
|
|Euro
|8,9701
|8,9791
|% -1,87
|
|Sterlin
|9,9734
|10,0234
|% -2,32
|
|Frank
|8,2548
|8,3045
|% -2,12
|
|Riyal
|2,0103
|2,0204
|% -2,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-15,70
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,90
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-92,16
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-44,59
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,29
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,04
|