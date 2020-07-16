***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 10:49
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sürü büyütme yatırımı kapsamında Temmuz ayı içerisinde Çekya'dan 30 adet Holstein ırkı damızlık gebe düve ithalatı yapılmış olup, düveler tesisimize ulaşmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860054
BIST
11:29119.108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.367,27
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:296,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
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6,8621
En Düşük
6,8490
11:297,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8411
En Düşük
7,8136
11:29397,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,02
|Açılış
|: 397,99
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.003.578
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|24.917.623
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.805.380
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.193.452
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|900.687
|% 9,98
|
|DITAS
|27,98
|2.784.813
|% -6,61
|
|DOBUR
|18,53
|1.829.123
|% -5,17
|
|GLRYH
|13,04
|8.701.865
|% -5,09
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|TSPOR
|4,85
|380.318.942
|% -4,15
|
|EKGYO
|2,30
|570.717.515
|% -1,71
|
|THYAO
|12,19
|494.377.999
|% 3,31
|
|TRKCM
|4,67
|388.441.303
|% 0,65
|
|TSPOR
|4,85
|380.318.942
|% -4,15
|
|GARAN
|8,03
|366.438.344
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,30
|570.717.515
|% -1,71
|
|SKBNK
|1,71
|150.097.388
|% 3,64
|
|TSKB
|1,30
|108.195.552
|% 2,36
|
|TRKCM
|4,67
|388.441.303
|% 0,65
|
|TSPOR
|4,85
|380.318.942
|% -4,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5798
|8,6228
|% -0,28
|
|Frank
|7,2334
|7,2770
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|-4,60
|
|Tam
|2.668
|2.681
|-4,70
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,30
|
|Çeyrek
|650
|657
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
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|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
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Seans Raporu
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11:38ASUZU
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