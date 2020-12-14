***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Şirketimiz ile birlikte Türkiye'de katma değeri yüksek işlere yatırım yapmak amacıyla ortaklarımız Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 2.150.000 adet A grubu ve 5.172.000 adet B grubu payları satın alma konusunda şirket ortaklarımızla anlaşmaya varmıştır. A grubu payların pay başına 6,40 TL, B grubu payların pay başına 5,80 TL değer izafe edilmek suretiyle hisselerin satışına ilişkin 14.12.2020 tarihinde Alpha Ventures Investment LLP (ALICI) ile Şirketimiz Ortakları Sinan Araç (SATICI), Aynur Özcan (SATICI), Neslihan Çolak (SATICI) ve Aslıhan Kanlıdağ (SATICI) arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Bu çerçevede 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri gerçekleştirilecektir.Satış işlemi ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893097BIST