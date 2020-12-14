***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 18:33
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Şirketimiz ile birlikte Türkiye'de katma değeri yüksek işlere yatırım yapmak amacıyla ortaklarımız Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 2.150.000 adet A grubu ve 5.172.000 adet B grubu payları satın alma konusunda şirket ortaklarımızla anlaşmaya varmıştır. A grubu payların pay başına 6,40 TL, B grubu payların pay başına 5,80 TL değer izafe edilmek suretiyle hisselerin satışına ilişkin 14.12.2020 tarihinde Alpha Ventures Investment LLP (ALICI) ile Şirketimiz Ortakları Sinan Araç (SATICI), Aynur Özcan (SATICI), Neslihan Çolak (SATICI) ve Aslıhan Kanlıdağ (SATICI) arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Bu çerçevede 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri gerçekleştirilecektir.
Satış işlemi ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893097
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05461,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,52
|Açılış
|: 461,28
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8282
|7,8345
|% -0,10
|
|Euro
|9,5173
|9,5293
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4272
|10,4795
|% 0,83
|
|Frank
|8,8110
|8,8641
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0841
|2,0945
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,16
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında