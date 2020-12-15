***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz ortakları Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ tarafından sahip olunan 2.150.000 adet A grubu ve 5.172.000 adet B grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Payların devri ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ilgili Tebliğde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.Gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893254BIST