***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Araç, Aynur Özcan ve Aslıhan Kanlıdağ'ın 03 Şubat 2021 tarihi itibariyle istifalarının görüşülmesi neticesinde istifalarının kabul edilmesine,Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 03 Şubat 2021 tarihinden itibaren Ömer Uyan, Umut Emirler ve Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen – David James Price‘nin kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907291BIST