***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Araç, Aynur Özcan ve Aslıhan Kanlıdağ'ın İstifalarının kabul edilmesine , boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ömer Uyan, Umut Emirler ve Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen – David James Price‘nin kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine karar verilmişti.Bu kerre anılan Yönetim Kurulu Üye değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmişlerdir. Görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.Yönetim Kurulu Başkanı : Alpha Ventures Investment LLP firması , firmayı temsilen David James Price,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Umut Emirler,Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Uyan.Saygıdeğer paydaşlarımız ve kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911490BIST