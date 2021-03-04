***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 09:12
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02 mart 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının zorunlu pay alım teklifi fiyatı bölümünün a bendinde ifade edildiği üzere ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenen 15.02.2021 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü aynen aşağıdaki gibidir.
"Açıklamalara göre İz Tarım'ın paylarının satışı, imtiyazlı ve imtiyazsız paylar arasındaki fiyat farkı gözetilerek alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulüyle belirlenmiştir.
Bu çalışmamızda farklı değerleme yöntemleri kullanarak İz Tarım'ın imtiyazsız B grubu payları için 4.21 TL birim pay değeri, farklı kontrol primleri ile kullanarak imtiyazlı A grubu payları için 7.82 TL birim pay değeri belirlenmiştir."
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915032
BIST
10:251.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:257,4364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:258,9822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:25410,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:23
|KRVGD
|18,59
|111.603.974
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,06
|23.486.329
|% -9,87
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,55
|8.524.810
|% -7,67
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|GOZDE
|8,42
|129.783.032
|% 6,18
|
|KRDMD
|7,06
|120.188.255
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,19
|113.199.008
|% 9,95
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|TSKB
|1,69
|62.767.928
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,43
|84.749.721
|% 0,00
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|DOHOL
|3,34
|66.016.610
|% 0,60
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4365
|% -0,12
|
|Euro
|8,9742
|8,9808
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3401
|10,3919
|% -0,19
|
|Frank
|8,0512
|8,0997
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% -0,22
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,83
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,53
|
Seans Raporu
10:23
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