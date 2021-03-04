***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02 mart 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının zorunlu pay alım teklifi fiyatı bölümünün a bendinde ifade edildiği üzere ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenen 15.02.2021 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü aynen aşağıdaki gibidir."Açıklamalara göre İz Tarım'ın paylarının satışı, imtiyazlı ve imtiyazsız paylar arasındaki fiyat farkı gözetilerek alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulüyle belirlenmiştir.Bu çalışmamızda farklı değerleme yöntemleri kullanarak İz Tarım'ın imtiyazsız B grubu payları için 4.21 TL birim pay değeri, farklı kontrol primleri ile kullanarak imtiyazlı A grubu payları için 7.82 TL birim pay değeri belirlenmiştir."Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915032BIST