***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 09:05
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2021 tarihli SPK bülteninde ilan edildiği üzere 23.12.2020 tarihli Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirket'in diğer ortaklarına ait payların satın almak üzere zorunlu pay alım teklifi bilgi formunda belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1TL nominal değerle B grubu için ilgili Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen 7,4995 TL'ye ve yine aynı tebliğin Tebliğ'in 17 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlendiği ilan edilmiştir. Gelişmeler ve aşamalar hakkında gerektiğinde kamuoyuna açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915324
BIST
12:221.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:227,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:228,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:22408,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,71
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:22
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.330.551
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.762.696
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5288
|7,5314
|% 0,27
|
|Euro
|8,9820
|8,9852
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3625
|10,4145
|% -0,41
|
|Frank
|8,0522
|8,1007
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9974
|2,0074
|% 0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|