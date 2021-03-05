***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.03.2021 tarihli SPK bülteninde ilan edildiği üzere 23.12.2020 tarihli Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirket'in diğer ortaklarına ait payların satın almak üzere zorunlu pay alım teklifi bilgi formunda belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1TL nominal değerle B grubu için ilgili Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen 7,4995 TL'ye ve yine aynı tebliğin Tebliğ'in 17 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlendiği ilan edilmiştir. Gelişmeler ve aşamalar hakkında gerektiğinde kamuoyuna açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915324BIST