***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2020, 23.12.2020, 02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanıİz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAlpha Ventures Investment LLPPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)7,6056Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi08/03/2021Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi19/03/2021Bitiş Saati17.00AçıklamalarİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'de (Şirket, IZTAR) Sinan Araç'ın sahip olduğu 1.086.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.837.000 nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Aynur Özcan'ın sahip olduğu 1.064.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.185.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Neslihan Çolak'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket paylarının A grubu paylar için pay başına 6,40 TL ve B grubu paylar için pay başına 5,80 TL değer üzerinden Alpha Ventures Investment LLP devrine ilişkin olarak 14.12.2020 tarihinde pay devir sözleşmesi gerçekleşmiştir. Bu sözleşme uyarınca Alpha Ventures Investment LLP, İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur.Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 7,4995 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 05.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 7,6056 TL tutar ile 08.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.iztarim.com pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 08.03.2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 19.03.2021 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915542BIST