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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

22.03.2021 08:15



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Alpha Ventures Investment LLP
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
7,6056
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
08/03/2021
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
19/03/2021
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

         Alpha Ventures Investment LLP'nin İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin oy haklarının %83,36'üne tekabül eden 2.150.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 5.172.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı olmak üzere 7.322.000 TL nominal değerli payları 14.12.2020 tarihi itibarıyla satın alması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Alpha Ventures Investment LLP tarafından 7,6056 TL'den 08.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine katılan pay sahibi olmamıştır.
 
Pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919552


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AVHOL 8,98 10.220.371 % 6,40  
BJKAS 6,07 182.417.622 % 3,06  
DOCO 613,00 66.663.738 % 0,16  
UFUK 22,68 50.576 % 0,00  
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Altın Gr. 442 442 37,49  
Cumhuriyet 2.891 2.935 119,00  
Tam 2.871 2.949 117,30  
Yarım 1.388 1.427 56,74  
Çeyrek 696 713 28,37  
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B. Petrol 64,19 64,19 -0,36  
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