***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAlpha Ventures Investment LLPPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)7,6056Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi08/03/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi19/03/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarAlpha Ventures Investment LLP'nin İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin oy haklarının %83,36'üne tekabül eden 2.150.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 5.172.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı olmak üzere 7.322.000 TL nominal değerli payları 14.12.2020 tarihi itibarıyla satın alması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Alpha Ventures Investment LLP tarafından 7,6056 TL'den 08.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine katılan pay sahibi olmamıştır.Pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919552BIST