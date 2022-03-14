***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLPBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2022Ek Açıklamalar10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldiğı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'nın 11.03.2022 tarihli onay yazısı ile SPK onaylı ihraç belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 19,97 TL ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 751.126 TL'dir. SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İZTAR-SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010257BIST