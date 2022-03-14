***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 13:55
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLP
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldiğı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'nın 11.03.2022 tarihli onay yazısı ile SPK onaylı ihraç belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 19,97 TL ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 751.126 TL'dir. SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZTAR-SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010257
BIST