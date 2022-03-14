Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2022 13:55
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLP

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2022

Ek Açıklamalar
10.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldiğı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'nın 11.03.2022 tarihli onay yazısı ile SPK onaylı ihraç belgesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bağlamda, belirlenen satış fiyatı 19,97 TL ve ihraç edilecek sermaye piyasası aracının toplam nominal değeri 751.126 TL'dir. SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZTAR-SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010257


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:592.087
Değişim :  1,62% |  33,25
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.089 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 933.955 % 9,99  
CLEBI 212,60 22.276.144 % 9,98  
MEPET 2,54 22.817.428 % 9,96  
AYEN 9,08 12.359.632 % 9,93  
TSPOR 5,21 152.715.472 % 9,92  
daha fazla
13:57 Alış Satış %  
Dolar 14,7589 14,7743 % 0,06  
Euro 16,1951 16,2306 % 0,57  
Sterlin 19,1706 19,2667 % -0,10  
Frank 15,7073 15,8019 % -0,15  
Riyal 3,9198 3,9395 % -0,11  
daha fazla
13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.963 -20,13  
Altın Gr. 930 930 -10,86  
Cumhuriyet 6.162 6.255 -12,00  
Tam 6.130 6.285 -44,95  
Yarım 2.963 3.040 -21,75  
Çeyrek 1.486 1.520 -10,87  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 -0,62  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,32  
B. Petrol 108 108 -4,29  
Seans Raporu 13:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru