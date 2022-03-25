***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Fon Transferinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLPBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli onay yazısına istinaden yapılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak satışı kapsamında toplam 15.000.000 TL'lik satış bedelinin ortak alacaklarından mahsup edilen 12.385.000 TL'lik kısmından arta kalan 2.615.000 TL tutarındaki ödeme Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirketimize yapılarak söz konusu işleme ilişkin fon transferi tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İZTAR-SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013272BIST