***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 19:59
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Fon Transferinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLP
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli onay yazısına istinaden yapılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak satışı kapsamında toplam 15.000.000 TL'lik satış bedelinin ortak alacaklarından mahsup edilen 12.385.000 TL'lik kısmından arta kalan 2.615.000 TL tutarındaki ödeme Alpha Ventures Investment LLP tarafından Şirketimize yapılarak söz konusu işleme ilişkin fon transferi tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZTAR-SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013272
BIST