***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2022 20:49
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tamamlanan Tahsisli Sermaye Arıtırmına İlişkin Olarak Esas Sözleşme Değişikliği İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLP
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.03.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli onay yazısına istinaden yapılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak satışı işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz sermayesi 15.545.626 TL'ye yükselmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin olarak uygun görüş alınmak üzere bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak alınmış olan Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK-29.03.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014241
BIST