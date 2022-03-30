***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tamamlanan Tahsisli Sermaye Arıtırmına İlişkin Olarak Esas Sözleşme Değişikliği İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLPBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.03.2022SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli onay yazısına istinaden yapılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak satışı işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz sermayesi 15.545.626 TL'ye yükselmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin olarak uygun görüş alınmak üzere bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak alınmış olan Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK-29.03.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014241BIST