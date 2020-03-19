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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

19.03.2020 15:23
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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı mevcut durum itibarıyla izahnamede belirtilen yerler çerçevesinde kullanılmış olup, kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830737


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Frank 6,6782 6,7184 % 0,18  
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Yarım 994 1.020 -10,55  
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