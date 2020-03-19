***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.03.2020 15:23
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı mevcut durum itibarıyla izahnamede belirtilen yerler çerçevesinde kullanılmış olup, kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830737
BIST
16:1585.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -144,97
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:156,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:157,0614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:15310,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,71
|Açılış
|: 310,42
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.809.389
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.230.779
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.329
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.437.786
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.329.033
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.274.041
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.854.985
|% -9,93
|
|GARAN
|7,77
|680.568.323
|% -2,88
|
|ASELS
|21,26
|635.905.504
|% -2,21
|
|THYAO
|7,99
|550.978.832
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,92
|291.416.623
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,82
|179.656.144
|% 8,46
|
|YKBNK
|1,92
|291.416.623
|% -3,03
|
|GARAN
|7,77
|680.568.323
|% -2,88
|
|ODAS
|1,18
|99.415.040
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,76
|56.186.176
|% -1,30
|
|THYAO
|7,99
|550.978.832
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5613
|7,5992
|% 0,63
|
|Frank
|6,6782
|6,7184
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-10,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.057
|2.109
|-21,82
|
|Yarım
|994
|1.020
|-10,55
|
|Çeyrek
|499
|510
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
|