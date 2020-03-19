***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2020 15:43
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2150000 TRY 14,53 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 12644500 TRY 85,47 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830752
BIST
16:0384.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -604,74
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:036,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:037,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:03309,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 309,73
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.800.018
|% 9,94
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.520.054
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.229.774
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|875.980
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.412.461
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.172.601
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.271.141
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.848.543
|% -9,93
|
|GARAN
|7,78
|662.635.509
|% -2,75
|
|ASELS
|21,16
|613.093.662
|% -2,67
|
|THYAO
|7,96
|521.760.304
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|281.363.154
|% -1,52
|
|ISFIN
|2,80
|173.878.420
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,95
|281.363.154
|% -1,52
|
|GARAN
|7,78
|662.635.509
|% -2,75
|
|ODAS
|1,19
|98.091.513
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|55.560.209
|% -1,30
|
|THYAO
|7,96
|521.760.304
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5991
|7,6372
|% 1,14
|
|Frank
|6,6728
|6,7130
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-7,12
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.059
|2.112
|-19,27
|
|Yarım
|995
|1.022
|-9,32
|
|Çeyrek
|499
|511
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|0,82
|