***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.03.2021 16:40
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2021 İcrada Görevli 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 03.02.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.02.2021 Bağımsız Üye Değil
VELİ CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
EMEL BATUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914840
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9827
En Düşük
8,8181
18:05408,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,77
|Açılış
|: 408,39
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRONT
|61,60
|42.864.052
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.813.444
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.703.213
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.422.385
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|SEYKM
|34,46
|36.441.675
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.900.700
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|490.362
|% -9,93
|
|SEKFK
|12,03
|174.658.656
|% -7,32
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.805.968.137
|% 0,43
|
|SISE
|7,64
|1.526.112.795
|% -1,16
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|750.821.721
|% 0,41
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,33
|780.290.334
|% 3,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4316
|7,4361
|% 1,03
|
|Euro
|8,9605
|8,9664
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3219
|10,3737
|% 0,74
|
|Frank
|8,0506
|8,0991
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9724
|1,9823
|% 0,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
17:59
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem