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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.03.2021 16:40



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2021 İcrada Görevli 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 03.02.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.02.2021 Bağımsız Üye Değil
VELİ CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
EMEL BATUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914840


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Altın Gr. 408 408 -1,76  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,09 26,14 -0,59  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,08  
B. Petrol 63,52 63,52 0,82  
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