***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2021 16:51
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
VELİ CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır
EMEL BATUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945472
BIST
16:521.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:528,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:5210,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:52497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.949
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.558.264
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.377
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.400
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.059.806
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,50
|5.200.687
|% -8,30
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|SASA
|27,44
|381.815.626
|% 0,96
|
|KOZAL
|117,20
|327.801.428
|% 0,09
|
|ERBOS
|128,50
|313.252.604
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,88
|248.725.838
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|242.238.548
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6765
|8,6786
|% -0,23
|
|Euro
|10,3179
|10,3265
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9557
|12,0157
|% -0,35
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,13
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|10,36
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|39,23
|
|Yarım
|1.583
|1.626
|18,97
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|1,91
|
Seans Raporu
16:50
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17:03SEKUR
Yüzde 4.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 578 adet işlem
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17:02VERTU
Yüzde 9.52 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 221 adet işlem
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.55 ) 1, 206
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DARDL, BERA, PEKGY, KGYO, SAYAS, INVEO, GEDIK, SELVA
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17:01
GEDIK, BERA, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında