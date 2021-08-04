***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2021 19:52
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
VELİ CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
EMEL BATUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954850
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,52
|Açılış
|: 493,58
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4716
|8,4797
|% 0,89
|
|Euro
|10,0349
|10,0459
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,7474
|11,8063
|% 0,79
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,27
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|-1,71
|