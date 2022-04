***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.iztarim.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 2150000 TRY 14,53 İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 13395626 TRY 85,47 İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMEYFİT TARIM A.Ş. TARIM SEKTÖRÜ(ELMA VE ELMA FİDANI YETİŞTİCİLİĞİ VE SATIŞI DEPOLAMASI) 4900000 2450000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIKİZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN HAYVANLARIN VE SEKTÖRE YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANLARIN PAZARLAMASI 100000 80000 TRY TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) 11.713.349,85 11.713.349,85 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK