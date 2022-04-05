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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2022 20:36
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.iztarim.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2150000 TRY 14,53 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 13395626 TRY 85,47 İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MEYFİT TARIM A.Ş. TARIM SEKTÖRÜ(ELMA VE ELMA FİDANI YETİŞTİCİLİĞİ VE SATIŞI DEPOLAMASI) 4900000 2450000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIK
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN HAYVANLARIN VE SEKTÖRE YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANLARIN PAZARLAMASI 100000 80000 TRY TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) 11.713.349,85 11.713.349,85 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016115


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ULUSE 150,70 14.817.310 % 10,00  
SODSN 27,94 684.668 % 10,00  
ARMDA 85,90 4.972.665 % 9,99  
IDEAS 23,14 37.393.392 % 9,98  
BJKAS 4,08 77.830.769 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7198 14,7264 % 0,33  
Euro 16,0647 16,0778 % -0,23  
Sterlin 19,2137 19,3101 % 0,06  
Frank 15,7846 15,8797 % -0,01  
Riyal 3,9134 3,9330 % 0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.922 -11,00  
Altın Gr. 911 911 -1,58  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,33 24,35 -0,21  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,04  
B. Petrol 108 108 0,31  
Seans Raporu 18:05
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