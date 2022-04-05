***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
05.04.2022 20:37
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/03/2022
Açıklamalar
Şirketimiz unvanının "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine ilişkin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
İlgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016117
BIST
18:052.326
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
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|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
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|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
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|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
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|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
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|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
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|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7174
|14,7197
|% 0,28
|
|Euro
|16,0645
|16,0780
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2058
|19,3021
|% 0,02
|
|Frank
|15,7756
|15,8706
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9121
|3,9317
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-9,01
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,19
|