Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği

05.04.2022 20:37
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/03/2022
Açıklamalar

Şirketimiz unvanının "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine ilişkin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
İlgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016117


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.326
Değişim :  0,64% |  14,89
Açılış :  2.317  
Önceki Kapanış :  2.311  
En Yüksek
2.343 En Düşük
2.304
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.817.310 % 10,00  
SODSN 27,94 684.668 % 10,00  
ARMDA 85,90 4.972.665 % 9,99  
IDEAS 23,14 37.393.392 % 9,98  
BJKAS 4,08 77.830.769 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7174 14,7197 % 0,28  
Euro 16,0645 16,0780 % -0,23  
Sterlin 19,2058 19,3021 % 0,02  
Frank 15,7756 15,8706 % -0,07  
Riyal 3,9121 3,9317 % 0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -9,01  
Altın Gr. 910 911 -1,92  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,16  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 -0,05  
B. Petrol 108 108 0,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru