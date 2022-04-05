***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/03/2022AçıklamalarŞirketimiz unvanının "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine ilişkin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.İlgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016117BIST