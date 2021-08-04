***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.08.2021 18:54
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.08.2021 tarihli toplantısında, 22 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ve komitelerde görev yapılacak kişilerin belirlenmesine karar vermiştir. Buna göre: -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Veli Cengiz'ın, üyeliklerine Sn. Emel Batuman, Sn. Ömer Uyan ve Sn. Alper Gün'ün getirilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Veli Cengiz'in, üyeliklerine Sn. Emel Batuman ve Sn. Ömer Uyan'ın getirilmesine, -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Emel Batuman'ın, üyeliklerine Sn. Veli Cengiz'in getirilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini yerine getirmesine, karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954818
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|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
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|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
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|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
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|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
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|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
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|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
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|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
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|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
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|SANFM
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|4.124.105
|% -4,95
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|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
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|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
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|KRDMD
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|577.469.939
|% 0,77
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|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
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|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
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|YKBNK
|2,45
|420.780.135
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|CEMAS
|1,37
|187.716.801
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|AKBNK
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|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
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|Altın Gr.
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|494
|4,72
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|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
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|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
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|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
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|Çeyrek
|788
|806
|2,12
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|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,13
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|6,93
|6,94
|0,04
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