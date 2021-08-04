***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 04.08.2021 tarihli toplantısında, 22 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ve komitelerde görev yapılacak kişilerin belirlenmesine karar vermiştir. Buna göre: -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Veli Cengiz'ın, üyeliklerine Sn. Emel Batuman, Sn. Ömer Uyan ve Sn. Alper Gün'ün getirilmesine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Veli Cengiz'in, üyeliklerine Sn. Emel Batuman ve Sn. Ömer Uyan'ın getirilmesine, -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Emel Batuman'ın, üyeliklerine Sn. Veli Cengiz'in getirilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini yerine getirmesine, karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954818BIST