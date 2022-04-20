***IZTAR*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZTAR*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.izyatirimholding.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@izyatirimholding.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDAVID JAMES PRICE YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEMSİLCİSİ 03.02.2021 212 674 50 59 info@izyatirimholding.comSERKAN ALTINIŞIK MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 04.08.2021 212 674 50 59 serkan.altinisik@izyatirimholding.comALPER GÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ 04.08.2021 212 674 50 59 ir@izyatirimholding.com / alper.gun@izyatirimholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204466Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sinai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 12.11.2013 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022352BIST