***IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
08.03.2021 09:59
***IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (31.03.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915774
BIST
11:121.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:127,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:128,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:12412,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,39
|Açılış
|: 412,81
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:12
|FADE
|11,55
|46.397.877
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|40.063
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.131.592
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.390.642
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.410.069
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,46
|2.154.273
|% -4,57
|
|BRKSN
|12,67
|2.946.305
|% -4,31
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|KOZAL
|131,80
|525.779.787
|% 2,25
|
|GARAN
|9,20
|415.298.573
|% -0,54
|
|PETKM
|6,16
|402.632.900
|% 2,33
|
|THYAO
|14,74
|305.824.593
|% -0,27
|
|TUPRS
|108,70
|289.913.602
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,44
|261.210.322
|% -0,81
|
|PETKM
|6,16
|402.632.900
|% 2,33
|
|GARAN
|9,20
|415.298.573
|% -0,54
|
|CEMAS
|1,60
|64.912.995
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|124.002.957
|% 1,46
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5529
|7,5553
|% 0,31
|
|Euro
|8,9864
|8,9945
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4230
|10,4753
|% 0,24
|
|Frank
|8,0735
|8,1221
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0076
|2,0176
|% 0,29
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|1,84
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|0,91
|