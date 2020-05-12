***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:55
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844340
BIST
12:4998.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 828,38
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:497,0323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:497,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:49385,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 385,36
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.710
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|5.397.849
|% 9,98
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ERSU
|4,86
|6.256.095
|% -3,95
|
|FRIGO
|12,55
|129.905
|% -3,46
|
|BANVT
|23,70
|9.349.410
|% -3,11
|
|ESCOM
|3,78
|18.624.486
|% -3,08
|
|ECILC
|5,31
|423.570.185
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,78
|349.822.795
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.828.382
|% 9,94
|
|MGROS
|33,44
|285.127.854
|% 5,82
|
|PETKM
|3,65
|267.690.602
|% -2,41
|
|IHLGM
|1,19
|171.086.491
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.803.459
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|259.005.419
|% 1,70
|
|ISFIN
|3,78
|349.822.795
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|95.039.772
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6425
|8,6858
|% -0,63
|
|Frank
|7,2078
|7,2512
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8661
|1,8755
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,96
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.524
|-13,50
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-13,90
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,46
|