***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 13:35
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863318
BIST
14:511.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -15,58
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:516,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:518,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:51438,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,20
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.541.625
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.725.117
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.519.448
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.595.225
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.259.137
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|697.358
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,04
|1.463.074.931
|% -1,21
|
|GUSGR
|6,29
|1.224.004.763
|% 5,54
|
|EKGYO
|2,19
|882.352.595
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|664.619.319
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,02
|543.849.755
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,19
|882.352.595
|% -1,35
|
|TSKB
|1,14
|237.474.273
|% -2,56
|
|IHLAS
|0,90
|182.387.082
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,29
|1.224.004.763
|% 5,54
|
|KRDMD
|3,02
|543.849.755
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9949
|9,0400
|% 0,65
|
|Frank
|7,5512
|7,5966
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8497
|1,8589
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,14
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,17
|44,17
|0,56
|