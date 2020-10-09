***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 10:08
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880382
BIST
13:101.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:107,9416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:109,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,3073
13:10488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,78
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.291.247
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.253.846
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|481.627.564
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|KERVT
|7,17
|286.285.504
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,50
|265.485.943
|% 0,79
|
|SISE
|6,90
|829.483.850
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.605.778
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,48
|347.519.716
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,76
|143.205.921
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|175.975.856
|% 6,67
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9361
|7,9416
|% -0,02
|
|Euro
|9,3658
|9,3705
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,2388
|10,2901
|% 0,00
|
|Frank
|8,6526
|8,7047
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% -0,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,31
|