***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 13:58
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890289
BIST
13:581.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:587,8180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:589,3247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:58455,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,86
|Açılış
|: 455,20
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:58
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.318.207
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,38
|1.886.115.780
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,22
|1.463.293.965
|% 6,73
|
|KRDMD
|5,20
|1.312.542.132
|% 0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.091.575.196
|% 2,42
|
|GUBRF
|51,60
|946.044.578
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,22
|1.463.293.965
|% 6,73
|
|PETKM
|4,23
|1.091.575.196
|% 2,42
|
|KRDMD
|5,20
|1.312.542.132
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|1.886.115.780
|% 0,43
|
|TSKB
|2,55
|431.458.938
|% -4,49
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8121
|7,8180
|% -0,68
|
|Euro
|9,3179
|9,3247
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4030
|10,4551
|% -0,73
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% -0,53
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,75
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|-44,95
|
|Yarım
|1.450
|1.487
|-21,74
|
|Çeyrek
|727
|744
|-10,87
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|0,27
|