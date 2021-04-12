***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 17:17
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926795
BIST
17:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:058,1446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:059,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:05453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler17:03
|QUAGR
|19,91
|714.729
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.400.042
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|911.360
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.036.095
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.499
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,35
|1.024.578.998
|% -7,14
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|EREGL
|16,43
|622.901.665
|% 0,74
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|PETKM
|6,03
|564.510.642
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|351.026.704
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|266.618.278
|% -2,13
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|TSKB
|1,34
|144.865.365
|% -0,74
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1422
|8,1455
|% -0,11
|
|Euro
|9,7061
|9,7136
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1604
|11,2163
|% 0,16
|
|Frank
|8,7769
|8,8297
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% -0,16
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,01
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.997
|3.075
|-12,78
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-6,18
|
|Çeyrek
|727
|744
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|1,25
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:15ADESE
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 139, 781 adet işlem
-
17:14SAYAS
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 35.58 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 040 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 33 kaybederek (% -0.79 ) 1, 421
-
17:13XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 12, 945.00 milyon TL de
-
17:13TMSN
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 287 adet işlem