***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:58
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979160
BIST
11:511.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:5112,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 7,32%
|| 0,8351
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:5113,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 7,66%
|| 0,9824
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:51723,64
En Yüksek
|Değişim
|: 9,25%
|| 61,30
|Açılış
|: 723,64
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
723,69
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:51
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.463.300
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|113.865.070
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|17.021.857
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.674.214
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,92
|14.611.284
|% -9,16
|
|MERCN
|10,23
|47.670.156
|% -8,00
|
|BASGZ
|11,62
|477.861.279
|% -7,56
|
|CELHA
|7,79
|9.038.894
|% -7,26
|
|GMTAS
|2,07
|2.218.672
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,76
|1.437.757.886
|% 5,29
|
|SISE
|11,89
|1.309.449.395
|% 6,07
|
|EREGL
|23,08
|887.108.518
|% 7,05
|
|GARAN
|11,91
|838.564.577
|% -0,25
|
|TSPOR
|8,74
|557.446.683
|% -4,38
|
|KRDMD
|8,76
|1.437.757.886
|% 5,29
|
|ODAS
|1,60
|189.144.678
|% -2,44
|
|SISE
|11,89
|1.309.449.395
|% 6,07
|
|YKBNK
|3,53
|391.269.929
|% -0,28
|
|ADESE
|1,00
|78.606.964
|% -6,54
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1277
|12,2413
|% 7,32
|
|Euro
|13,6703
|13,8049
|% 7,66
|
|Sterlin
|16,6433
|16,7268
|% 9,28
|
|Frank
|13,3493
|13,4297
|% 9,62
|
|Riyal
|3,3155
|3,3322
|% 9,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-1,84
|
|Altın Gr.
|698
|698
|35,94
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,29
|0,42
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|-0,60
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:00KUTPO
Yüzde 4.97 oranında artışla 93.95 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 914 adet işlem
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 72 artarak (% 1.91 ) 1, 587
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, IHAAS, FRIGO, PENTA, KENT, DOBUR, YBTAS
-
11:59
ERBOS, PRKAB, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:59
MEGAP, ELITE, GENIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında