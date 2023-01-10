***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:43
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099599
BIST
17:335.048
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -122,61
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:3318,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3320,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:331.134,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.134,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRMEN
|2,41
|1.206.583
|% 9,05
|
|ATLAS
|3,17
|7.098.035
|% 1,93
|
|BSOKE
|5,47
|34.835.873
|% 1,86
|
|COSMO
|110,00
|1.712.274
|% 1,85
|
|CELHA
|31,78
|6.491.287
|% 0,82
|
|GOZDE
|23,40
|530.656.049
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|163.844.024
|% -9,99
|
|FLAP
|13,53
|208.910.111
|% -9,98
|
|THYAO
|133,90
|6.304.311.989
|% -3,25
|
|ASELS
|58,45
|6.260.612.158
|% -1,10
|
|EREGL
|38,96
|6.124.360.078
|% -2,16
|
|KRDMD
|18,50
|4.738.638.759
|% -1,54
|
|KOZAL
|573,70
|4.017.924.535
|% -3,29
|
|EKGYO
|8,59
|3.686.025.373
|% -1,60
|
|YKBNK
|9,70
|3.387.354.953
|% -4,15
|
|KRDMD
|18,50
|4.738.638.759
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,80
|504.203.283
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,44
|2.948.523.169
|% -2,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7770
|% 0,03
|
|Euro
|20,1621
|20,1710
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7683
|22,8825
|% -0,09
|
|Frank
|20,2867
|20,4089
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9842
|5,0091
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.670
|7.737
|29,00
|
|Yarım
|3.726
|3.785
|14,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.892
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|
Seans Raporu
17:33
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