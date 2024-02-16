***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2024 17:28
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250093
BIST
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17:489.246
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,78
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4830,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1081
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8360
En Düşük
30,2546
17:4833,1967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0213
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:481.979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:44
|AKSUE
|14,27
|45.020.577
|% 108,63
|
|TDGYO
|13,20
|196.443.431
|% 10,00
|
|TKNSA
|44,00
|713.602.075
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.837.636
|% 9,99
|
|UMPAS
|13,21
|4.417.973
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,03
|405.946.018
|% -8,38
|
|MAALT
|1.203,00
|281.630.737
|% -7,67
|
|EYGYO
|11,31
|187.023.059
|% -7,30
|
|EREGL
|49,08
|15.682.181.191
|% 4,25
|
|SASA
|44,32
|8.205.848.838
|% 0,36
|
|THYAO
|282,50
|7.285.343.225
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,40
|6.704.617.218
|% -0,81
|
|ISCTR
|27,80
|5.958.896.054
|% 0,36
|
|ZOREN
|5,78
|4.702.763.100
|% 9,26
|
|EREGL
|49,08
|15.682.181.191
|% 4,25
|
|EKGYO
|10,56
|2.721.186.585
|% 1,25
|
|KRDMD
|29,40
|6.704.617.218
|% -0,81
|
|ISCTR
|27,80
|5.958.896.054
|% 0,36
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8265
|30,8362
|% 0,36
|
|Euro
|33,1611
|33,1747
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,6090
|38,8026
|% 0,06
|
|Frank
|34,7886
|34,9982
|% 0,04
|
|Riyal
|8,1948
|8,2359
|% 0,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,07
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,82
|957,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,89
|1.996,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de