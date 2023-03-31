***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 09:45
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
30.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2023 - 10801
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firması olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.nin tescili yapılmış ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130023
BIST
10:264.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -41,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2619,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2620,9230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0154
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:261.221,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.221,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|16.414.932
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.078.939
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|22.759.112
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.584.430
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,38
|14.168.102
|% -6,39
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|VBTYZ
|38,90
|765.543
|% -4,94
|
|TUPRS
|542,00
|359.365.123
|% 0,56
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|ASELS
|53,10
|341.496.208
|% 0,28
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|GOKNR
|22,30
|328.102.473
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,44
|123.226.900
|% 4,27
|
|ISCTR
|13,33
|257.054.023
|% -1,41
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,75
|162.318.660
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,2103
|% 0,22
|
|Euro
|20,8905
|20,9218
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6856
|23,8044
|% 0,03
|
|Frank
|20,9071
|21,0330
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0963
|5,1218
|% 0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.224
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.236
|8.332
|14,00
|
|Yarım
|4.037
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|0,00
|