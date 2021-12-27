***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.12.2021 11:18
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında esas sözleşmenin 6.maddesinin aşlağıdaki şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.
1- Sermaye Piyasası Kurulunca 150.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2021 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3-. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,
4- Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986301
BIST
11:401.924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 32,23
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
11:4011,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,3373
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
11:4012,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,3859
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
11:40660,60
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 22,27
|Açılış
|: 660,11
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ISKPL
|5,39
|36.905.823
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.347.227
|% 9,96
|
|ADEL
|29,64
|3.623.980
|% 9,94
|
|NIBAS
|13,12
|25.289.668
|% 9,70
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|RODRG
|17,53
|2.289.541
|% -7,69
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|EPLAS
|22,00
|10.966.037
|% -6,06
|
|THYAO
|21,24
|831.260.807
|% 0,57
|
|GARAN
|11,79
|760.960.563
|% 0,60
|
|EREGL
|29,18
|689.057.260
|% 2,82
|
|SASA
|50,40
|670.077.918
|% 5,88
|
|SISE
|13,95
|642.572.405
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,63
|412.725.179
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,24
|152.398.385
|% 0,90
|
|GARAN
|11,79
|760.960.563
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,74
|472.506.249
|% 3,29
|
|DOHOL
|2,85
|134.787.080
|% 0,71
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3076
|11,3348
|% 3,12
|
|Euro
|12,7880
|12,8289
|% 3,13
|
|Sterlin
|15,2080
|15,2843
|% 3,47
|
|Frank
|12,3256
|12,3998
|% 3,49
|
|Riyal
|3,0203
|3,0354
|% 3,49
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,81
|
|Altın Gr.
|660
|660
|21,76
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,17
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|-0,08
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, HALKB, VAKBN
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 22 artarak (% 1.91 ) 1, 718
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADEL, SMART, ISKPL
-
11:53
NIBAS, RAYSG, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:53
PRKAB, SANFM, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında