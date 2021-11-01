Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:33



***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
2.153.009 76.585.852 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.782 -631.659 108.652.774 107.746.333 107.746.333
Dönem Karı (Zararı)
108.652.774 108.652.774 108.652.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.782 -631.659 -906.441 -906.441
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.008.491 3.008.491 3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.100.000 116.469 29.264.808 -2.312.751 16.618.447 90.939 167.904.533 108.652.774 331.435.219 331.435.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.825 -329.321 74.716 190.269.119 189.732.689 189.732.689
Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 190.269.119 190.269.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.825 -329.321 74.716 -536.430 -536.430
Sermaye Arttırımı
77.145.000 -77.145.000
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 88.245.000 116.469 29.639.420 -2.773.860 74.716 23.222.947 90.939 168.127.941 190.269.119 497.012.691 497.012.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.464.995 130.571.124
Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 108.652.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 108.652.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.808.982 21.851.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 11.806.088 9.606.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -663.465 -1.346.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -734.704 -866.052
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 71.239 -480.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.521.309 4.156.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.901.646 3.754.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 619.663 402.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26-28 -7.089.446 30.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.575.592 1.496.115
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.575.592 1.496.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 22.190.191 7.908.492
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-380.103 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -380.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.6
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.536
Değişim :  0,94% |  14,28
Açılış :  1.522  
Önceki Kapanış :  1.522  
En Yüksek
1.539 En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZRGYO 2,20 20.642.312 % 10,00  
RALYH 7,15 83.215.163 % 10,00  
OSMEN 26,62 6.369.659 % 10,00  
LUKSK 51,65 28.533.286 % 9,99  
GSRAY 3,97 132.660.353 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5117 9,5149 % -0,78  
Euro 11,0237 11,0360 % -0,70  
Sterlin 12,9792 13,0443 % -0,76  
Frank 10,4074 10,4701 % -0,20  
Riyal 2,5300 2,5427 % -0,74  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 8,23  
Altın Gr. 548 548 -1,95  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,07  
Gümüş Gr. 7,32 7,34 -0,04  
B. Petrol 84,64 84,64 0,92  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru