***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443Transferler2.153.009 76.585.852 -78.738.861Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-274.782 -631.659 108.652.774 107.746.333 107.746.333Dönem Karı (Zararı)108.652.774 108.652.774 108.652.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-274.782 -631.659 -906.441 -906.441Kar Payları-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.008.491 3.008.491 3.008.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.952 498.952 498.952Dönem Sonu Bakiyeler21 11.100.000 116.469 29.264.808 -2.312.751 16.618.447 90.939 167.904.533 108.652.774 331.435.219 331.435.219Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002Transferler6.604.500 143.887.836 -150.492.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-281.825 -329.321 74.716 190.269.119 189.732.689 189.732.689Dönem Karı (Zararı)190.269.119 190.269.119 190.269.119Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-281.825 -329.321 74.716 -536.430 -536.430Sermaye Arttırımı77.145.000 -77.145.000Kar Payları-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000Dönem Sonu Bakiyeler21 88.245.000 116.469 29.639.420 -2.773.860 74.716 23.222.947 90.939 168.127.941 190.269.119 497.012.691 497.012.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.464.995 130.571.124Dönem Karı (Zararı)190.269.119 108.652.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)190.269.119 108.652.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.808.982 21.851.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 11.806.088 9.606.704Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 -663.465 -1.346.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -734.704 -866.052Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 71.239 -480.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.521.309 4.156.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 5.901.646 3.754.624Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 619.663 402.013Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26-28 -7.089.446 30.104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -1.575.592 1.496.115İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -1.575.592 1.496.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 22.190.191 7.908.492Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-380.103 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -380.103 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-146.6