***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:33
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
2.153.009 76.585.852 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.782 -631.659 108.652.774 107.746.333 107.746.333
Dönem Karı (Zararı)
108.652.774 108.652.774 108.652.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.782 -631.659 -906.441 -906.441
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.008.491 3.008.491 3.008.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
21 11.100.000 116.469 29.264.808 -2.312.751 16.618.447 90.939 167.904.533 108.652.774 331.435.219 331.435.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.825 -329.321 74.716 190.269.119 189.732.689 189.732.689
Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 190.269.119 190.269.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.825 -329.321 74.716 -536.430 -536.430
Sermaye Arttırımı
77.145.000 -77.145.000
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 88.245.000 116.469 29.639.420 -2.773.860 74.716 23.222.947 90.939 168.127.941 190.269.119 497.012.691 497.012.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.464.995 130.571.124
Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 108.652.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
190.269.119 108.652.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.808.982 21.851.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 11.806.088 9.606.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -663.465 -1.346.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -734.704 -866.052
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 71.239 -480.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.521.309 4.156.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.901.646 3.754.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 619.663 402.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26-28 -7.089.446 30.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.575.592 1.496.115
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.575.592 1.496.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 22.190.191 7.908.492
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-380.103 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -380.103 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.6