***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:15
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.883 7.635 126.466.530 126.286.282 126.286.282
Dönem Karı (Zararı)
126.466.530 126.466.530 126.466.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.883 7.635 -180.248 -180.248
Sermaye Arttırımı
77.145.000 -77.145.000
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 88.245.000 116.469 29.733.362 -2.436.904 23.222.947 90.939 168.127.941 126.466.530 433.566.284 433.566.284
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
88.245.000 116.469 307.782.379 -5.609.814 37.735.983 -854.668 23.222.947 90.939 168.127.941 366.627.261 985.484.437 985.484.437
Transferler
22.929.825 76.000 343.621.436 -366.627.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.568.420 -6.156.019 -11.604.081 -6.713.684 328.481.889 293.439.685 293.439.685
Dönem Karı (Zararı)
328.481.889 328.481.889 328.481.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.568.420 -6.156.019 -11.604.081 -6.713.684 -35.042.204 -35.042.204
Kar Payları
-79.420.500 -79.420.500 -79.420.500
Dönem Sonu Bakiyeler
21 88.245.000 116.469 297.213.959 -11.765.833 26.131.902 -7.568.352 46.152.772 166.939 432.328.877 328.481.889 1.199.503.622 1.199.503.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.703.958 52.204.354
Dönem Karı (Zararı)
328.481.889 126.466.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
328.481.889 126.466.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.671.291 11.686.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 8.131.535 7.586.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -49.085 -619.451
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 88.469 -690.690
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -137.554 71.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.467.390 4.459.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.525.279 3.840.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -57.889 619.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 4.771.573 -6.019.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.429.357 -2.467.509
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.429.357 -2.467.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 46.478.921 8.746.286
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-699.686 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-699.686 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-532.855.394 -77.182.831
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -978.374 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -278.867.101 -50.064.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.407.807 2.851.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -265.459.294 -52.915.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.501.729 -7.256.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.501.729 -7.256.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -220.584.068 -85.622.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -136.704.861 -14.606.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 143.510.718 66.481.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.689.882 252.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 124.820.836 66.228.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -25.978.607 1.946.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 4.999.210 6.417.124
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 372 7.599
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.998.838 6.409.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.541.756 9.947.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.292.338 -4.424.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.280.502 -4.413.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.836 -11.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-133.702.214 60.970.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179.978 438.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-48.821.766 -9.204.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.997.568 -36.476.004
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-12.500.000 -4.410.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
714.187 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
714.187 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -61.563.086 -35.963.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.563.086 -35.917.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -45.483
Alınan Faiz
27 1.351.331 3.897.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.572.209 -34.875.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 379.889.108 32.448.328
Kredilerden Nakit Girişleri
17 377.504.511 32.597.808
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
17 2.384.597 -149.480
Ödenen Temettüler
-79.420.500 -66.600.000
Ödenen Faiz
27 -6.896.399 -724.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.870.683 -19.147.340
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.870.683 -19.147.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.323.371 131.990.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.194.054 112.843.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.194.054 99.323.371
Finansal Yatırımlar
3 978.374 0
Ticari Alacaklar
6-7 671.433.037 395.257.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.833.714 52.055.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 606.599.323 343.202.756
Diğer Alacaklar
8 38.091.292 19.589.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.091.292 19.589.563
Stoklar
9 576.994.639 356.273.017
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.792.107 2.486.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.792.107 2.486.402
Diğer Dönen Varlıklar
12 336 295.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 336 295.987
ARA TOPLAM
1.430.483.839 873.226.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.430.483.839 873.226.096
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 60.765 62.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.765 62.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 77.910.555 75.519.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 16.045.000 16.045.000
Maddi Duran Varlıklar
14 617.638.443 573.052.964
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.041.537 676.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 308.964 474.845
Diğer Haklar
16 308.964 474.845
Peşin Ödenmiş Giderler
6-11 159.750.367 25.351.211
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 30.155 159.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 159.720.212 25.191.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
874.755.631 691.182.697
TOPLAM VARLIKLAR
2.305.239.470 1.564.408.793
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 377.411.128 69.185.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 377.411.128 69.185.668
Banka Kredileri
17 375.743.176 68.674.788
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.641.488 474.620
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 26.464 36.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 46.214.647 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 46.214.647 0
Banka Kredileri
17 46.214.647 0
Ticari Borçlar
6-7 391.105.468 250.971.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 18.917.136 679.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 372.188.332 250.291.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 14.523.124 7.561.471
Diğer Borçlar
6 48.235 47.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.235 47.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 55.461.997 81.440.604
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 55.461.997 81.440.604
Türev Araçlar
10 9.829.029 1.109.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 9.829.029 1.109.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 34.214.039 27.647.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 34.214.039 27.647.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
19-20 11.102.392 7.418.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 7.237.463 3.496.047
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.864.929 3.922.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 33.640.743 35.639.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 33.640.743 35.639.688
ARA TOPLAM
973.550.802 481.023.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
973.550.802 481.023.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 25.694.092 245.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 25.694.092 245.091
Banka Kredileri
17 24.231.272 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.462.820 245.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 37.235.255 19.854.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 37.235.255 19.854.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 69.255.699 77.801.497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.185.046 97.900.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.105.735.848 578.924.356
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 1.199.503.622 985.484.437
Ödenmiş Sermaye
88.245.000 88.245.000
Sermaye Düzeltme Farkları
116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.580.028 339.908.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285.448.126 302.172.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
297.213.959 307.782.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.765.833 -5.609.814
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
26.131.902 37.735.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.568.352 -854.668
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.568.352 -854.668
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.568.352 -854.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.152.772 23.222.947
Yasal Yedekler
46.152.772 23.222.947
Diğer Yedekler
166.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
432.328.877 168.127.941
Net Dönem Karı veya Zararı
328.481.889 366.627.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.199.503.622 985.484.437
TOPLAM KAYNAKLAR
2.305.239.470 1.564.408.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.625.269.430 541.211.089 925.169.589 319.628.255
Satışların Maliyeti
22 -1.154.168.976 -388.421.207 -670.889.923 -218.085.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
471.100.454 152.789.882 254.279.666 101.542.872
BRÜT KAR (ZARAR)
471.100.454 152.789.882 254.279.666 101.542.872
Genel Yönetim Giderleri
23 -21.847.684 -12.154.578 -12.563.936 -6.734.254
Pazarlama Giderleri
23 -125.893.879 -34.703.606 -80.807.739 -20.982.634
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -3.504.770 -1.286.064 -2.542.257 -577.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 113.280.451 41.140.680 56.019.813 23.024.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -36.681.814 -15.986.270 -9.352.489 -9.620.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
396.452.758 129.800.044 205.033.058 86.652.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 2.108.234 3.897.135 592.987 2.161.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 1.429.357 2.467.509 2.191.803 2.351.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
399.990.349 136.164.688 207.817.848 91.165.638
Finansman Gelirleri
28 33.667.375 14.712.992 21.058.212 2.379.111
Finansman Giderleri
28 -58.696.914 -15.664.864 -37.604.285 -5.626.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
374.960.810 135.212.816 191.271.775 87.918.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.478.921 -8.746.286 -24.062.577 -8.120.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -48.821.766 -9.204.563 -25.752.123 -7.074.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 2.342.845 458.277 1.689.546 -1.045.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 3,72240000 1,43310000 1,89480000 0,90430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.328.519 -180.248 -15.717.644 -1.287.778
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.210.525 -234.856 -6.532.412 -117.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.777.307 -4.229 -5.899.131 -1.468.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.538.254 11.020 -5.772.410 -19.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65.827 11.020 29.279 -19.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.604.081 0 -5.801.689 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.197.567 47.817 2.486.309 317.090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 2.642.105 46.971 1.306.482 23.486
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.555.462 846 1.179.827 293.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.713.685 0 -3.641.805 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.719.071 0 -4.729.617 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.719.071 0 -4.729.617 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.005.386 0 1.087.812 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 2.005.386 0 1.087.812 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.042.204 -180.248 -19.359.449 -1.287.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.439.685 126.286.282 147.849.749 78.510.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
293.439.685 126.286.282 147.849.749 78.510.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053060
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