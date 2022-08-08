***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002Transferler6.604.500 143.887.836 -150.492.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-187.883 7.635 126.466.530 126.286.282 126.286.282Dönem Karı (Zararı)126.466.530 126.466.530 126.466.530Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-187.883 7.635 -180.248 -180.248Sermaye Arttırımı77.145.000 -77.145.000Kar Payları-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000Dönem Sonu Bakiyeler21 88.245.000 116.469 29.733.362 -2.436.904 23.222.947 90.939 168.127.941 126.466.530 433.566.284 433.566.284Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.245.000 116.469 307.782.379 -5.609.814 37.735.983 -854.668 23.222.947 90.939 168.127.941 366.627.261 985.484.437 985.484.437Transferler22.929.825 76.000 343.621.436 -366.627.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.568.420 -6.156.019 -11.604.081 -6.713.684 328.481.889 293.439.685 293.439.685Dönem Karı (Zararı)328.481.889 328.481.889 328.481.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.568.420 -6.156.019 -11.604.081 -6.713.684 -35.042.204 -35.042.204Kar Payları-79.420.500 -79.420.500 -79.420.500Dönem Sonu Bakiyeler21 88.245.000 116.469 297.213.959 -11.765.833 26.131.902 -7.568.352 46.152.772 166.939 432.328.877 328.481.889 1.199.503.622 1.199.503.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.703.958 52.204.354Dönem Karı (Zararı)328.481.889 126.466.530Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)328.481.889 126.466.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler70.671.291 11.686.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 8.131.535 7.586.611Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 -49.085 -619.451Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 88.469 -690.690Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -137.554 71.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.467.390 4.459.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.525.279 3.840.308Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -57.889 619.663Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-27 4.771.573 -6.019.120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -1.429.357 -2.467.509İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -1.429.357 -2.467.509Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 46.478.921 8.746.286Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-699.686 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-699.686 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-532.855.394 -77.182.831Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -978.374 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -278.867.101 -50.064.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.407.807 2.851.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -265.459.294 -52.915.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.501.729 -7.256.740İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.501.729 -7.256.740Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -220.584.068 -85.622.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -136.704.861 -14.606.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 143.510.718 66.481.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 18.689.882 252.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 124.820.836 66.228.217Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 -25.978.607 1.946.039Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 4.999.210 6.417.124İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 372 7.599İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.998.838 6.409.525Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.541.756 9.947.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.292.338 -4.424.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.280.502 -4.413.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.836 -11.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-133.702.214 60.970.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-179.978 438.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)-48.821.766 -9.204.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-71.997.568 -36.476.004İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-12.500.000 -4.410.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri714.187 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri714.187 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-15 -61.563.086 -35.963.139Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -61.563.086 -35.917.656Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -45.483Alınan Faiz27 1.351.331 3.897.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI293.572.209 -34.875.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17 379.889.108 32.448.328Kredilerden Nakit Girişleri17 377.504.511 32.597.808Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri17 2.384.597 -149.480Ödenen Temettüler-79.420.500 -66.600.000Ödenen Faiz27 -6.896.399 -724.018YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.870.683 -19.147.340Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.870.683 -19.147.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.323.371 131.990.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ138.194.054 112.843.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 138.194.054 99.323.371Finansal Yatırımlar3 978.374 0Ticari Alacaklar6-7 671.433.037 395.257.756İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 64.833.714 52.055.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 606.599.323 343.202.756Diğer Alacaklar8 38.091.292 19.589.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.091.292 19.589.563Stoklar9 576.994.639 356.273.017Peşin Ödenmiş Giderler11 4.792.107 2.486.402İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.792.107 2.486.402Diğer Dönen Varlıklar12 336 295.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 336 295.987ARA TOPLAM1.430.483.839 873.226.096TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.430.483.839 873.226.096DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 60.765 62.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.765 62.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 77.910.555 75.519.451Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 16.045.000 16.045.000Maddi Duran Varlıklar14 617.638.443 573.052.964Kullanım Hakkı Varlıkları15 3.041.537 676.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 308.964 474.845Diğer Haklar16 308.964 474.845Peşin Ödenmiş Giderler6-11 159.750.367 25.351.211İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 30.155 159.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 159.720.212 25.191.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR874.755.631 691.182.697TOPLAM VARLIKLAR2.305.239.470 1.564.408.793KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 377.411.128 69.185.668İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 377.411.128 69.185.668Banka Kredileri17 375.743.176 68.674.788Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 1.641.488 474.620Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 26.464 36.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 46.214.647 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 46.214.647 0Banka Kredileri17 46.214.647 0Ticari Borçlar6-7 391.105.468 250.971.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 18.917.136 679.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 372.188.332 250.291.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 14.523.124 7.561.471Diğer Borçlar6 48.235 47.863İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 48.235 47.863Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 55.461.997 81.440.604Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 55.461.997 81.440.604Türev Araçlar10 9.829.029 1.109.958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 9.829.029 1.109.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 34.214.039 27.647.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 34.214.039 27.647.991Kısa Vadeli Karşılıklar19-20 11.102.392 7.418.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 7.237.463 3.496.047Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 3.864.929 3.922.818Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 33.640.743 35.639.688İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 33.640.743 35.639.688ARA TOPLAM973.550.802 481.023.704TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER973.550.802 481.023.704UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 25.694.092 245.091İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 25.694.092 245.091Banka Kredileri17 24.231.272 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 1.462.820 245.091Uzun Vadeli Karşılıklar20 37.235.255 19.854.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 37.235.255 19.854.064Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 69.255.699 77.801.497TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.185.046 97.900.652TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.105.735.848 578.924.356ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 1.199.503.622 985.484.437Ödenmiş Sermaye88.245.000 88.245.000Sermaye Düzeltme Farkları116.469 116.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)311.580.028 339.908.548Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)285.448.126 302.172.565Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)297.213.959 307.782.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.765.833 -5.609.814Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar26.131.902 37.735.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.568.352 -854.668Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.568.352 -854.668Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.568.352 -854.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.152.772 23.222.947Yasal Yedekler46.152.772 23.222.947Diğer Yedekler166.939 90.939Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları432.328.877 168.127.941Net Dönem Karı veya Zararı328.481.889 366.627.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.199.503.622 985.484.437TOPLAM KAYNAKLAR2.305.239.470 1.564.408.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.625.269.430 541.211.089 925.169.589 319.628.255Satışların Maliyeti22 -1.154.168.976 -388.421.207 -670.889.923 -218.085.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)471.100.454 152.789.882 254.279.666 101.542.872BRÜT KAR (ZARAR)471.100.454 152.789.882 254.279.666 101.542.872Genel Yönetim Giderleri23 -21.847.684 -12.154.578 -12.563.936 -6.734.254Pazarlama Giderleri23 -125.893.879 -34.703.606 -80.807.739 -20.982.634Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -3.504.770 -1.286.064 -2.542.257 -577.673Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 113.280.451 41.140.680 56.019.813 23.024.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -36.681.814 -15.986.270 -9.352.489 -9.620.063ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)396.452.758 129.800.044 205.033.058 86.652.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 2.108.234 3.897.135 592.987 2.161.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 1.429.357 2.467.509 2.191.803 2.351.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)399.990.349 136.164.688 207.817.848 91.165.638Finansman Gelirleri28 33.667.375 14.712.992 21.058.212 2.379.111Finansman Giderleri28 -58.696.914 -15.664.864 -37.604.285 -5.626.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)374.960.810 135.212.816 191.271.775 87.918.475Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.478.921 -8.746.286 -24.062.577 -8.120.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -48.821.766 -9.204.563 -25.752.123 -7.074.559Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 2.342.845 458.277 1.689.546 -1.045.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172DÖNEM KARI (ZARARI)328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları328.481.889 126.466.530 167.209.198 79.798.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 3,72240000 1,43310000 1,89480000 0,90430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.328.519 -180.248 -15.717.644 -1.287.778Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-13.210.525 -234.856 -6.532.412 -117.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.777.307 -4.229 -5.899.131 -1.468.026Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-11.538.254 11.020 -5.772.410 -19.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)65.827 11.020 29.279 -19.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-11.604.081 0 -5.801.689 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.197.567 47.817 2.486.309 317.090Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 2.642.105 46.971 1.306.482 23.486Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.555.462 846 1.179.827 293.604Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.713.685 0 -3.641.805 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.719.071 0 -4.729.617 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.719.071 0 -4.729.617 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.005.386 0 1.087.812 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi29 2.005.386 0 1.087.812 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.042.204 -180.248 -19.359.449 -1.287.778TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)293.439.685 126.286.282 147.849.749 78.510.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları293.439.685 126.286.282 147.849.749 78.510.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053060BIST