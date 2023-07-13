***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.07.2023 20:10
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin, Jantsan Lastik ve Jant Pazarlama Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden jant satış işlemlerinin 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılata olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazlasına ulaşması ve 2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda Jantsan Lastik ve Jant Pazarlama Ticaret A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuş ve yöntemin makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171709
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
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|Önceki Kapanış
|: 6.342
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6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0564
|Açılış
|: 26,2400
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|Önceki Kapanış
|: 26,2650
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26,2346
En Düşük
26,0058
18:0529,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3112
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,1000
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29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.641,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
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1.651,58
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0401
|26,0454
|% -0,31
|
|Euro
|29,1983
|29,3370
|% 0,94
|
|Sterlin
|34,1186
|34,2897
|% 0,87
|
|Frank
|30,2221
|30,4041
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9252
|6,9599
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.584
|10.793
|-33,00
|
|Yarım
|5.292
|5.421
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.711
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,77
|0,49
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN