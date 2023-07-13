***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin, Jantsan Lastik ve Jant Pazarlama Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden jant satış işlemlerinin 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılata olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazlasına ulaşması ve 2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda Jantsan Lastik ve Jant Pazarlama Ticaret A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuş ve yöntemin makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171709BIST