***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yıllık kredi derecelendirme süreci JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : -Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157996BIST