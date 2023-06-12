***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.06.2023 15:23
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yıllık kredi derecelendirme süreci JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : -
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157996
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2631
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3270
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.488,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6444
|23,6493
|% 1,14
|
|Euro
|25,4497
|25,4674
|% 1,25
|
|Sterlin
|29,5010
|29,6489
|% 0,62
|
|Frank
|25,9207
|26,0769
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2877
|6,3192
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,30
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.825
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|-2,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem