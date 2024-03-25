***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.03.2024 16:41
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-25127 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya ac¸ıklanmamıs¸ herhangi bir o¨zel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262052
BIST
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17:159.106
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -5,77
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1532,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1808
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1534,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2865
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:152.253,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 27,20
|Açılış
|: 2.253,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|RYSAS
|38,72
|64.142.224
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|CMENT
|599,50
|10.071.058
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.649.005
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.336.173
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.537.602.889
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|AKBNK
|46,64
|4.608.228.047
|% 1,79
|
|KCHOL
|200,10
|4.344.179.096
|% 2,72
|
|ISCTR
|11,56
|7.874.559.354
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,42
|5.769.098.592
|% 2,93
|
|ODAS
|9,42
|1.958.788.453
|% 6,20
|
|EKGYO
|9,88
|1.501.727.246
|% -1,50
|
|PETKM
|23,78
|2.783.349.260
|% 3,66
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1430
|32,1487
|% 0,57
|
|Euro
|34,8763
|34,8890
|% 0,83
|
|Sterlin
|41,0395
|41,2452
|% -0,52
|
|Frank
|36,1505
|36,3317
|% -0,90
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|910,94
|912,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,98
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,93
|85,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,12
|2.177,36
|% 0,66
|