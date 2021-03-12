***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 11:08
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 15.03.2021 tarihinde yapacağı Genel Kurul da sermayesini 52.200.000.TL'sından 8.820.000.TL sı artırarak 61.020.000.TL'sına çıkaracaktır.
Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 441.000 adet 4.410.000.TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Diğer %50 lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır.
Ortaklık hisse payımız %49,9971 den %49,9975 çıkacak ve payımıza düşen nakit sermaye artışı için 4.410.000.TL 16.03.2021 tarihinde iştirakimize ödenecektir.
İştirakimizdeki nakit sermaye artışı olan 8.820.000.TL İtalya dan getirilecek olan ilave hat yatırımında kullanılacak ve ayrıca bu yatırım için iştirakimiz bir kısım kredi alacaktır.
Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1.500.000.adetten 3.000.000.adete çıkması planlanmıştır.
2022 yılı içinde devreye alınması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917826
BIST
13:011.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.556
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1.561
En Düşük
1.552
13:017,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
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|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,6170
En Düşük
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13:019,0747
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TRILC
|17,71
|9.934.017
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.743.453
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.822.443
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|BURCE
|26,88
|29.400.466
|% -7,12
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|ULUSE
|59,20
|1.919.495
|% -6,03
|
|POLTK
|340,00
|4.603.597
|% -5,56
|
|SASA
|45,50
|752.358.150
|% 1,34
|
|GARAN
|8,99
|493.567.455
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|422.939.509
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,49
|350.599.778
|% 0,13
|
|TCELL
|16,70
|340.423.906
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,30
|422.939.509
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,74
|211.488.009
|% 0,74
|
|GARAN
|8,99
|493.567.455
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,49
|350.599.778
|% 0,13
|
|VAKBN
|4,19
|177.524.174
|% 0,00
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6085
|7,6144
|% 1,85
|
|Euro
|9,0664
|9,0747
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,5585
|10,6114
|% 1,23
|
|Frank
|8,1413
|8,1904
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0234
|2,0336
|% 1,81
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-23,34
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,00
|