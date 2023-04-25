***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 30.000 TL sermaye ile kurulan JMWEXP Dış Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin 1.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Sermayenin tamamı iştirakimize aittir.Ortaklarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140709BIST