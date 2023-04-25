***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 14:45
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İştirakimiz JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 30.000 TL sermaye ile kurulan JMWEXP Dış Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin 1.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Sermayenin tamamı iştirakimize aittir.
Ortaklarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140709
BIST
14:384.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -24,88
|Açılış
|: 5.034
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|Önceki Kapanış
|: 5.023
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5.042
En Düşük
4.984
14:3819,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,3900
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|Önceki Kapanış
|: 20,4250
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19,4563
En Düşük
19,3659
14:3821,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 22,3900
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14:381.235,91
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|Açılış
|: 1.235,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
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1.249,16
En Düşük
1.235,75
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|537,90
|40.781.519
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.028.560
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.719.165
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,10
|430.930.428
|% -8,67
|
|EMKEL
|7,53
|71.170.578
|% -8,62
|
|FENER
|52,20
|248.479.227
|% -7,36
|
|LIDER
|92,15
|29.508.326
|% -6,49
|
|EREGL
|34,94
|3.698.675.857
|% 2,40
|
|KRDMD
|17,52
|1.910.690.341
|% 1,62
|
|THYAO
|136,50
|1.840.639.889
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,42
|1.579.975.010
|% 7,71
|
|KOZAL
|21,96
|1.499.870.333
|% -0,72
|
|KRDMD
|17,52
|1.910.690.341
|% 1,62
|
|EREGL
|34,94
|3.698.675.857
|% 2,40
|
|EKGYO
|6,66
|597.061.369
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,99
|82.192.750
|% 5,32
|
|KOZAL
|21,96
|1.499.870.333
|% -0,72
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4173
|19,4210
|% 0,09
|
|Euro
|21,3997
|21,4073
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0848
|24,2056
|% -0,28
|
|Frank
|21,7679
|21,8990
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1622
|5,1881
|% 0,08
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.035
|9.161
|-31,00
|
|Yarım
|4.413
|4.479
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.253
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
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|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
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