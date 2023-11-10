***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021- 07.06.2022- 21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2019 tarih ve 503329 sayılı yatırım teşvik belgemiz kapsamında , Umurlu üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin tamamlanma vize işlemlerinin yapılabilmesi için 10.11.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.Umurlu Fabrika binası çatısına yapılması planlanan 2,8 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımı tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.Ortaklar'daki mevcut bina üzerine yapılacak olan 1,2 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımının 2024 yılı 2.çeyreğinde tamamlanıp , devreye alınması planlanmaktadır.Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde 35.000 m2 kapalı alan içinde yapılan jant imalat yatırımında , fabrika binası kaba inşaatının %85'i tamamlanmış olup, makine teçhizat siparişleri verilmiş, hat bazında makineler gelmeye başlamıştır. Fabrika deneme üretimleri 2024 yılı 3.çeyreğinde başlayacaktır.Gelişmelerden kamuyu bilgilendirmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217098BIST